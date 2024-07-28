ما هي مراسم تسليم مرسوم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب؟ +فيديو

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واوضح حسام عسكري انه من اليوم يكون مسعود بزشكيان الرئيس القانوني للجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرا الى انه بعد انتصار الثورة الاسلامية هذه المراسم معهودة ولكن هذه المرة تكون في ظل ظروف حادثة اليمة حدثت للرئيس السباق الشهيد ابراهيم رئيسي.

واضاف انه تمت انتخابات الرئاسة الايرانية خلال 50 يوم بعد استشهاد الرئيس رئيسي وبمشاركة 50% ؤمن الشعب الايراني، وفاز بزشكيان بمنصب الرئاسة، انه ستتم يوم الثلاثاء مراسم القسم الدستوري.

وتابع ان مراسم اليوم ستكون بمشاركة عوائل الشهداء والمسؤولين الايرانيين وضيوف الاجانب وهم السفراء المقيميين في ايران.

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وقال عسكري ان الدكتور بزشكيان اعلن خلال حملته الانتخابية ان برامجه تابعة لسياسة الجمهورية الاسلامية وتحت اشراف قائد الثورة الاسلامية، وانه يجب ان تكون هناك مشاركة من كافة الاطياف في المجتمع وان يكون مسؤولون ذو تجربة ومهارة.

وبين ان بزشكيان اعلن انه بدعم الشعب وبعيدا عن الاختلافات يمكن تنفيذ رؤيته، وانه يجب التركيز على الاقتصاد وتخفيف التضخم بالاضافة الى الفريق الاقتصادي الماهر لتحسين الاوضاع الاقتصادية.

واوضح انه خلال الايام السابقة عقد السيد بزشكيان لقاءات بالوزراء، مشيرا الى انه سيكون هناك تقرير شامل بعد مراسم التحليف وتوضيح لما تسلمه الحكومة 13 للحكومة الـ 14.

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