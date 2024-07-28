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وزير خارجية لبنان: شن تل أبیب أي هجوم كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية

وزير خارجية لبنان: شن تل أبیب أي هجوم كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية
الأحد ٢٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب، من أن شن "إسرائيل" أي هجوم كبير على لبنان سيؤدي إلى حرب إقليمية، وذلك في أعقاب مقتل 12 شخصا إثر سقوط صاروخ في مجدل شمس، اتهم الإحتلال حزب الله بإطلاقه.

العالم - لبنان

ونقلت وكالة "رويترز" عن بو حبيب قوله: "طلبنا من واشنطن حث إسرائيل على ضبط النفس في ظل التوتر في الآونة الأخيرة، فيما طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله".

وبينما وجهت "إسرائيل" الاتهام لحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد وسط نفي الأخير القاطع، زار رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي مجدل شمس ليل أمس، زاعما أن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس من نوع "فلق 1" برأس حربي يزن 53 كيلوغراما.

وكان "حزب الله" أكد يوم السبت، أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

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