إيران: قائد الثورة الإسلامية يوصي بتعزيز العلاقات مع دول الجوار والعالم 

العالم - خاص بالعالم

وقد بارك قائد الثورة الإسلامية للرئيس المنتخب مسعود بزشكيان وسلمه مرسوم الرئاسة للبلاد للفترة الدستورية القادمة استنادا إلى البند التاسع من المادة 110 من الدستور الإيراني.

وفي خطاب القاه سماحته بالمناسبة اوصى قائد الثورة، الحكومة الجديدة الاهتمام بالكفاءات والخبرات في العمل.

كما دعا آية الله خامنئي الحكومة الإيرانية الجديدة إلى أن تكون فاعلة في الأحداث العالمية والإقليمية، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار وتلك التي دعمت ايران وساندتها.

كما أكد قائد الثورة الإسلامية أن مسألة غزة أصبحت قضية عالمية بعد أن كانت قضية العالم الإسلامي وإن قوة المقاومة تتعاظم يوما بعد يوم، والكيان الاسرائيلي لم يتمكن من كسرها وتركيعها رغم كل المساعدات التي يتلقاها من الغرب

الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان و في خطاب القاه بعد تسلمه مقاليد الحكم ،تعهد بالإنصاف والعدالة، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، و التزام العلاقات البناءة مع دول العالم.

مراسم التنصيب اقيمت في حسينية الإمام الخميني بطهران بمشاركة أكثر من 2500 ضيف من المسؤولين السياسيين والعسكريين وأساتذة الحوزات العلمية والجامعات وممثلي مختلف النقابات وأسر الشهداء، كما شارك في المراسم السفراء المقيمون في طهران.

ومن المقرر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل في مراسم يشارك فيها سبعون وفدا أجنبيا تضم عددا من كبار مسؤولي الدول والمنظمات الدولية التي ستشارك في مراسم أداء اليمن الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

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