بوتين يهدّد باستئناف إنتاج أسلحة نووية.. إذا حدث هذا الأمر!

العالم - خاص بالعالم

وحذّر فلاديمير بوتين الرئيس الروسي محذرا:"إذا نفذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، فسنعتبر أننا تحررنا من الوقف الأحادي الجانب الذي تم اعتماده مسبقا بشأن نشر قدرات هجومية متوسطة وقصيرة المدى.سنتخذ إجراءات مطابقة للنشر، مع الأخذ في الحسبان أفعال الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية في أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم".



مواقف الرئيس الروسي جاءت عقب اعلان واشنطن وبرلين مؤخرا أن الولايات المتحدة ستبدأ نشر أسلحة طويلة المدى بألمانيا بعد عامين في إطار جهود البرهنة على التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي والدفاع عن أوروبا.

والحديث هنا يجري عن صواريخ توماهوك وصواريخ" اس ام 6"، وكذلك الأسلحة فرط الصوتية ذات المدى البعيد جدا والتي يجري تطويرها.وذكر الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بالتدرب على نقل أنظمة الصواريخ من أراضيها إلى الدنمارك والفلبين.



و'توماهوك' هي من عائلة صواريخ كروز بعيدة المدى التي تطلق من الغواصات وسطح البحر والأرض والجو. ويصل مدى الصاروخ إلى الفين وخمسمئة كيلومتر، علما بأن المسافة من ألمانيا إلى الأراضي الروسية تبلغ حوالي الف ومئتي كيلومتر.



وكان الكرملين حذر في وقت سابق من أن نشر صواريخ أميركية في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا للصواريخ الروسية.

وحسب خبراء عسكريين روس، فإنه لدى الجيش الروسي مثيل لصواريخ 'توماهوك' وهي صواريخ 'كاليبر'، التي تطلق من الغواصات والسفن، ومن غير الصعب من الناحية الفنية تعديلها بما يتيح لإطلاقها من الأرض، بنفس الطريقة التي استخدمها الأمريكيون لإنتاج صواريخ توماهوك تطلق من منصة أرضية متحركة.فهل تلك المؤشرات عودة الى اجواء الحرب الباردة بين الطرفين؟

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