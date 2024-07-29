أهم لحظات أولمبياد 2024 .. أحداث رئيسية وهامشية لا تفوّت

العالم - أولمبياد 2024

ضرب الاسباني رافايل نادال موعداً مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً في الدور الثاني من مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش. وفاز نادال بالمباراة بمجموعتين لواحدة في غضون ساعتين واحدى وثلاثين دقيقة، على ملاعب رولان غاروس، تفاصيلها ستة-واحد وأربعة-ستة وستة-أربعة. ويلتقي نادال في الدور الثاني مع ديوكوفيتش وذلك في المواجهة رقم ستين بينهما، حيث يتفوق الصربي في المواجهات المباشرة بفارق انتصار واحد فقط.

حقق منتخب جنوب السودان فوزا تاريخيا في أول مباراة أولمبية له على الإطلاق في مسابقة كرة السلة للرجال، وجاء على حساب بورتوريكو بتسعين نقطة لتسع وسبعين ضمن المجموعة الثالثة. ولم تكن البداية سهلة على الوافد الجديد، حيث تخلف بثماني نقاط دون مقابل، إلا أن المنتخب الإفريقي انتفض في الشوط الثاني ليخرج فائزا في المباراة بفارق احدى عشرة نقطة. وفي المجموعة ذاتها كشر المنتخب الأميركي عن أنيابه باكرا بفوزه على نظيره الصربي بفارق ست وعشرين نقطة بمئة وعشر نقاط لأربع وثمانين نقطة.

وناقش البرنامج أبرز الأحداث مع الخبير في الشوؤن الرياضية عبد الأمير هلالي.

الأخبار الهامشية..

من الأخبار القصيرة والهامشية التي تدور حول الالعاب الأولمبية:



أثبتت التحاليل التي اجراها مختصون أن مياه نهر السين لوثت للغاية بعد فعاليات افتتاح الأولمبياد وأصبحت غير صالحة للتمارين.



أقيمت فعاليات أولمبياد باريس 2024 لليوم الثاني حيث فاز الرياضيون من مختلف التخصصات بالميداليات الأولى للألعاب وبالطبع ودع العديد من الرياضيين الألعاب في نفس اليوم. وعلى الرغم من أن المنافسة لم تصل بعد إلى ذروتها، إلا أن بعض الرياضيين من المجموعة الأولى أنهوا عملهم.

قال المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية فريديريك فو، إن قوات أمنية مغربية خبيرة في إزالة المتفجرات تشارك في تأمين فعاليات الأولمبياد بباريس.

اعتبرت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل أراد أن المشاركة في هذه الدورة بوفد يضم 88 رياضياً انتصاراً وإن خسرت البعثة الإسرائيلية في الأولمبياد.

يشارك سجاد تبريز في دورة الألعاب الأولمبية 2024 ليُظهر للعالم مرة أخرى الفن اليدوي التبريزي والثقافة الإيرانية وسبق للسجاد الإيراني أن شارك في الألعاب الأولمبية السابقة وكذلك مونديال كأس العالم والألعاب الأسيوية.