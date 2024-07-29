في مطار بيروت.. طبل وزمر.. ماذا يحصل؟

العالم-لبنان

وبحسب ما ورد في صحيفة الاخبار اللبنانية فقد علقت بعض الشركات رحلاتها الى لبنان بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وفي السياق اعلنت إير فرانس" و"ترانسافيا" تعليق رحلاتهما إلى بيروت الإثنين والثلاثاء.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) عن تأخير عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء أمس الى صباح اليوم، فيما رأى المعنيون في المطار أن ما حصل أمر طبيعي في ظل التوتر الأمني في المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة إن "إدارة المطار عادة ما تتخذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية في وقت التصعيد الأمني والعسكري".

وذكرت أن الشركة مع بداية الحرب على غزة ركنت 5 طائرات من أسطولها مؤقتاً في إسطنبول كخطوة احترازية.

كما أرسلت طائرات أخرى الى قبرص، خشية أي تصعيد محتمل يومها.