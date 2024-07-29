شاهد.. عين على الملفات الساخنة في المغرب العربي

العالم – المغاربية

تصاعد الحراك الشعبي لاسقاط التطبيع في المغرب وتأكيد التضامن مع اليمن بوجه الاعتداءات.

ترقب ليبي بعد اجتماع اعضاء من مجلسي النواب والدولة في القاهرة وسط استمرار الخلاف بين رئاستي المجلسين.

تواصل الاستعدادات في تونس تمهيدا للانتخابات الرئاسية وسط أجواء سياسية متوترة.

قبول ملفات ثلاث مرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بينهم الرئيس عبدالمجيد تبون الساعي لولاية ثانية.

عودة التوتر بين موريتانيا ومالي على خلفية مقتل موريتانيين في المناطق الحدودية بين البلدين.

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