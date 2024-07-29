العميد أمين حطيط في ذمة الله

العالم - لبنان

كما سيتم تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في مجمع بر الوالدين -الدوير ويومي الأربعاء والخميس.

نبذة عن العمید امين حطيط..



عمل حطيط أستاذًا جامعيًا وباحثًا، بعد تقاعده من الخدمة في الجيش اللبناني. ونال عدة شهادات في التقنية العسكرية وتوَّجها بحصوله على دبلوم في الدراسات العليا العسكرية.

وكان قائد في الأكاديمية العسكرية. قاد ترسيم الحدود اللبنانية والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000. حصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق وشهادتي ماجستير، واحدة في القانون الخاص وأخرى في القانون العام، بعد ذلك نال شهادة الدكتوراه في الحقوق، وحصل على كل شهاداته من الجامعة اللبنانية.

وكتب حطيط أكثر من 100 ورقة بحثية ومقالًا صحفيًا، وله أكثر من 600 مقالًا في الجرائد والمجلات اللبنانية والعربية والعالمية والتي تتنوع مواضيعها بين الدراسات العسكرية والقانون والسياسة والخطط الاستراتيجية والدراسات الاسلامية.

وله الكثير من الإطلالات الإعلامية في التلفزيون والراديو، إضافةً إلى مشاركته في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية. حصل على العديد من شهادات التقدير والميداليات.

ونعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "الأخ المقاوم العزيز والعميد المناضل الدكتور أمين حطيط الذي أفنى عمره العزيز في سبيل شرف لبنان وفلسطين ومحاور المنطقة وقضاياها المحقة".

وقال الشيخ قبلان إن العميد حطيط وقف نداً للإحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية زمن الترسيم، وها هو يعبر إلى الله بضميره النبيل ليقصّ على أهل السماء عذابات أهل غزة وتخلي العرب وخيانة العالم وشرف المقاومة وأوسمة النصر والقرابين.

وآخر ما نشره حطيط على منصة اكس منذ يومين كان:" اذا لم يحصل نتنياهو على وعد والتزام بمشاركة أميركا عملانيا ولوجستيا في الحرب على لبنان تبقى الحرب مستبعدة وحتى اللحظة لا يبدو أن هذا حصل".