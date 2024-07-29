مجازر الاحتلال في غزة.. 39 شهيدا ودمار شامل في يوم واحد

العالم - خاص بالعالم

في اليوم 97 بعد الـ200 للعدوان على قطاع غزة الاحتلال يرتكب ثلاث مجازر استهدف فيها منازل لعائلات راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمصابين

ثلاث مجازر في قطاع غزة ارتكبها الاحتلال خلال اربع وعشرين ساعة خلفت تسعة وثلاثين شهيدا وثلاثا وتسعين اصابة فيما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

الاحتلال شن غارة على المواصي جنوب قطاع غزة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى نقلوا الى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الكويت التخصصي في خان يونس كما قام الكيان المحتل باستهداف حي الشيخ الناصر وسط مدينة خان يونس ونسف مبان سكنية في بلدة القرارة شمالي المدينة.

أما القصف المدفعي الإسرائيلي فقد استهدف حي تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة وفي شرقها فقد قصف جيش الاحتلال بالمدفعية حي الزيتون وتم قصف ساحل المدينة بوابل من القذائف.

وعلى صعيد الجرائم الإنسانية واستمرار الإبادة الجماعية قام جيش الاحتلال بتفجير خزان المياه الرئيسي في رفح، وحذرت بلدية رفح من أن تدمير الخزان الرئيسي للمياه سيفاقم الأزمة التي تعاني منها المدينة، في ظل عدم توفر إمكانيات لإنشاء خزانات بديلة أو قطع غيار لإصلاح ما تم تدميره واعتبر رئيس البلدية أحمد الصوفي تفجير خزان المياه الرئيسي جريمة ضد الإنسانية وتماديا في سياسة العقاب الجماعي والإبادة الجماعية.

كما أكدت مصادر طبية فلسطينية الانتشار الواسع للأمراض الجلدية خاصة بين الأطفال بسبب جرثومة تصيب الجلد وقال مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة إن الالتهابات الجلدية تنتشر بين النازحين بسبب انعدام النظافة والتهوية والعلاج، لافتا إلى أن الأطفال المصابين بهذا المرض، يصابون أيضا بارتفاع الحرارة والبكاء المستمر وعدم قبول الرضاعة أو الطعام، نتيجة معاناتهم من التهاب جلدي معد نراه لأول مرة وحذر من تطور الحالات بدخول الجرثومة إلى الدم والإصابة بتسمم وتعفن الدم، الذي قال إنه قد يؤدي في بعض الأحيان للوفاة.