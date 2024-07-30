ماذا حدث في باريس في اليوم الثالث من الالعاب الاولمبية؟

العالم _ أولمبياد 2024

وتأهّل المنتخب الإيراني حامل اللقب إلى نهائي بطولة آسيا لكرة الطائرة دون 20 عاما، بفوزه على نظيره الأندونيسي صاحب الضيافة بـ3 أشواط نظيفة في المربع الذهبي.



وفازت إيران بالشوط الأول بـ25 نقطة لـ21، ثم عزّزتْ الفارق بفوزها بالشوط الثاني بفارق 11 نقطة، قبل أن تحسم النتيجة لصالحها بفوزها في الشوط الثالث بـ25 نقطة لـ16. وستلتقي إيران الباحثة عن لقبها القاري الثالث تواليا ستلتقي في النهائي مع كوريا الجنوبية التي أطاحت بدورها باليابان من المربع الذهبي.

وحسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مواجهة العمالقة مع غريمه الإسباني رافائيل نادال في الدور الثاني من منافسات كرة المضرب في أولمبياد باريس.

وفي الفروسية أكد الألماني ميكايل يونغ هيمنته على مسابقة قفز الحواجز بعدما نجح في التتويج بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة تواليا.

وفي الرماية أحرزتْ الكورية الجنوبية هيوجين بان ذهبية مسابقة بندقية هواء مضغوط عشرة أمتار للسيدات.

وفي أحواض السباحة تنازل البريطاني توم دايلي عن ذهبية الغطس من منصة ثابتة عشرة أمتار للفرق بعدما اكتفى وشريكه نواه وليامس بنيل الفضية، فيما كانتْ الذهبية من نصيب الصينيين جونجي ليان وهاو يانغ.

واضطرّ منظّمو أولمبياد باريس مجددا إلى إلغاء تمارين مسابقة الترياثلون على نهر السين بسبب نسبة التلوث الناتج عن هطول الأمطار.

وأعلن فريق وليامز المشارك ببطولة العالم للفورمولاواحد أنّ السائق الإسباني كارلوس ساينز سيدافع عن ألوانه الموسم المقبل.

وأحرزتْ إسبانيا لقب بطولة أمم أوروبا للشباب دون تسعة عشر عاما بفوزها في المباراة النهائية على فرنسا بهدفين دون مقابل في إيرلندا الشمالية.

واستعاد ريفربليت حامل اللقب توازنه في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه سارميينتو بهدف يتيم في الجولة الثامنة من الموسم.

وفي مباراة ثانية تابع بوكا جونيورز نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل مع مضيفه انستيتوتو من دون أهداف في مدينة كوردوبا.

وعزّز فلامنغو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوز سهل على ضيفه أتليتيكو غويانيينسي بهدفين نظيفين في الجولة العشرين من الموسم.

واستضافت هذه الحلقة في الاستوديو الخبير في الشؤون الرياضية يحيى الاحمد.

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