وفود أجنبية تشارك في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني

العالم - ایران

حفل تنصيب وأداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ينطلق أمام أعضاء البرلمان ايذانا بانطلاق عهد جديد في البلاد.

هذا وتسلَّم الرئيس مسعود بزشكيان مقاليد السلطة يوم الأحد عقب مصادقة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، على مرسوم رئاسته ليصبح بذلك رسمياً الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية.

هذا وتشهد مراسم أداء رئيس الحكومة الرابعة عشرة لليمين الدستورية حضور نواب البرلمان وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية ومشارکة أكثر من سبعين وفداً أجنبياً، وستمئة صحافي محلّي ودولي ومن ضمنهم قادة محور المقاومة في تأكيد على دعم إيران لهذه الجبهة كركيزة ثابتة في سياساتها المبدئية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس بزشكيان لدى استقباله نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم ضرورة وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة وحشية الكيان الإسرائيلي ووقف جرائمه في غزة. كما أشاد بصمود مجاهدي حزب الله ضد عدوان الاحتلال مشددا على أن دعم ومساندة محور المقاومة يعد أحد ركائز السياسات الأساسية لطهران.

وخلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة أكد الرئيس بزشكيان أن سياسات إيران في دعم قضية الدفاع عن المظلومين بمن فيهم الشعب الفلسطيني وقضية تحرير القدس لن تتغير مع تغير الحكومات وأنها ستستمر بكل قوة.

ولدى لقائه رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام أكد بزشكيان أهمية التحركات اليمنية في دعم واسناد الشعب الفلسطيني التي شكلت ضغطًا مؤثرا على كيان الاحتلال وداعميه.

إلى ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة تهنئة وجهها إلى مسعود بزشكيان أن الأمم المتحدة ونفسه شخصياً يتطلعان للعمل مع الحكومة الجديدة الإيرانية، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه إيران في المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بحل الأزمات الإقليمية.

أما أولى مهام الرئيس بزشكيان فستكون تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لنَيْل الثقة، إذ يمنح القانون، رئيس الجمهورية في ايران بعد أدائه اليمين الدستورية مهلة أسبوعين كحدّ أقصى لتقديم حكومته.