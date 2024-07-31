بزشكيان: ايران واليابان تتمتعان بعلاقات وثيقة وودية

العالم - ايران

وخلال لقائه امس الثلاثاء المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان "يوشي فومي تسوي" الذي شارك بمراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد،شكر بزشكيان رئيس وزراء هذا البلد على رسالة التهنئة،مشيرا الى الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه وواصفا المباحثات بالودية والمفيدة والبناءة.

ورحب الرئيس الايراني باقتراح الحكومة اليابانية بعقد اجتماع مباشر ومفاوضات بين مسؤولي البلدين من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي،معتبرا ان ايران واليابان تتمتعان بعلاقات وثيقة وودية ولا ينبغي السماح باستمرار المشاكل الناجمة عن تصرفات بعض القوى الأجنبية في العلاقات بين البلدين.

وفي اشارة الى الدور الفاعل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حل المشاكل الإقليمية، بما في ذلك إنهاء الحرب في غزة، اوضح بزشكيان ان ايران ترحب بأي عمل أو تحرك في اتجاه ارساء وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة لافتا الى ان بعض الدول من خلال افعالها بما في ذلك توفير الأسلحة وتبرير الإجرام الصهيوني تساعد على تأجيج ومواصلة الحرب بدلا من محاولة انهائها.

وبدوره نقل المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان "يوشي فومي تسوي"، تهاني رئيس وزراء بلاده فوميو كيشيدا وتمنياته بالنجاح للرئيس الايراني الجديد، مشيرا الى أن كيشيدا حريص على لقاء بزشكيان شخصيا والتشاور معه في سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان أيضا الى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين،موضحا ان اليابان تعتبر انه يمكن اتخاذ خطوات فعالة لحل مشاكل المنطقة والعالم من خلال التعاون المتبادل للبلدين.