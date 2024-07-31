استشهاد صحفيين باستهداف سيارة قرب منزل هنية بغزة

العالم - فلسطين

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء باغتيال المراسل إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في قصف استهدفهما أثناء وجودهما في سيارتهما بمدينة غزة.

وكان القصف كان بجوار منزل الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية المدمر في مخيم الشاطئ أثناء وجود عدد من الصحفيين.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بشكل مباشر تجمع الصحفيين أمام منزل الشهيد هنية المدمر، وأضاف أن جثامين الشهداء الصحفيين نقلت إلى مستشفى المعمداني.

وقد تعرض إسماعيل الغول للاغتيال بعد استجابته مع فريقه لطلب الاخلاء من الموقع، حيث تعرضت سيارته لقصف إسرائيلي بعد مغادرته الموقع، ليستشهد على الطريق، هو والمصور المرافق له رامي الريفي.

ولن تستطيع زوجة إسماعيل الغول وابنته الوحيدة توديعه، لأنهما في المناطق الوسطى للقطاع وأنهما لم تلتقياه منذ نحو 8 أشهر.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن استشهاد الصحفيَين إسماعيل الغول ورامي الريفي رفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.