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بالفيديو / صلاة قائد الثورة الاسلامية على جثمان الشهيد هنية وتوديعه

الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اقام قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي صلاة الميت على جثمان الشهيد السعيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) والذي طالته يد الغدر الصهيوني في العاصمة طهران . 

العالم - ايران

يتبع ..

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