شاهد.. جنين تهتف بالثأر لدماء هنية وسائر شهداء المقاومة

العالم - خاص بالعالم

وخرج المقاومون من كتيبة جنين ومن حركة حماس في هذه المسيرة الحاشدة برفقة المواطنين من كل الفصائل الوطنية استنكاراً وتنديدا بهذه الجريمة النكراء.

وهتف المتظاهرون خلال هذه المسيرة بشعارات وطنية تطالب المقاومة الفلسطينية بالثأثر لدماء الشهيد هنية ولسائر القادة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بالانتقام لهذه الحرب المستمرة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وتشهد كل مدن الضفة الغربية وغزة حزنا عارما وإضرابا وحدادا بعد اغتيال الشهيد القائد هنية، ولازال المقاومون والمواطنون يؤكدون بأنهم مستمرون في المقاومة حتى تحرير المسجد الأقصى وكل فلسطين.

لم يتمكن الاحتلال، خلال فترة الحرب التي استمرت لأكثر من 10 أشهر، من القضاء على المقاومة الفلسطينية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ونتيجة لذلك أخذوا بالبحث عن نصر موهوم باغتيال قادة المقاومة.

شهدنا في بداية هذا العام اغتيال النائب السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري خلال تواجده في بيروت، وتستمر التهديدات الاسرائيلية باغتيال مزيد من القادة ظنا منهم بأنّ ذلك سيقضي على القضية الفلسطينية وعلى جبهة المقاومة، إلا أنّ المقاومون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يدركون بأن اغتيال قادتهم لن يثني عزيمتهم ولن ينهي المقاومة.