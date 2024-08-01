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باقري: إيران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني بحزم

باقري: إيران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني بحزم
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة، علي باقري كني، أن إيران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني ومعاقبته بحزم، على جريمته في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.

العالمإيران

وأكد وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة، علي باقري كني، في اتصال هاتفي وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، أن إيران ستستخدم حقها المشروع في الرد على الكيان الصهيوني ومعاقبته بحزم، على جريمته في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.

وأشار باقري إلى أن الكيان الصهيوني بتجاوزه لجميع الخطوط الحمراء في انتهاكه لسيادة الأراضي الإيراني والأمن القومي الإيراني، قد وضع الأمن والاستقرار الإقليمي في خطر.

من جهته أشار البوسعيدي إلى أن الشهيد هنية وقف على رأس محور المقاومة ضد العدوان والاحتلال في المنطقة وبذل جهودا كبيرة لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.

وأكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

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