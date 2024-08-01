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حماس تدعو لاطلاق مسيرات غضب غدا الجمعة تنديداً باغتيال هنية

حماس تدعو لاطلاق مسيرات غضب غدا الجمعة تنديداً باغتيال هنية
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس،اليوم الخميس، في بيان جماهير الشعب الفلسطيني والجماهير الامة العربية والإسلامية لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد ولانطلاق مسيرات الغضب.

العالم - فلسطين

وجاء في البيان "ندعوكم لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء، ولتنطلق مسيرات الغضب الهادر من كل مسجد، تنديداً بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك.

واضاف البيان "ندعو جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل غد الجمعة، يوم غضبٍ عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، وتأكيدٍ على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك".

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