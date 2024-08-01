البحرية الروسية والبحرية الإيرانية تجريان دوريات مشتركة في بحر قزوين

العالم-إيران

وجاء في البيان: "اكتملت الدورية البحرية الروسية الإيرانية المشتركة في بحر قزوين. كان أسطول قزوين التابع للبحرية الروسية ممثلا بسفينتي المدفعية الصغيرة من المشروع 21630 "فولغودونسك" و"أستراخان". ومن جانب القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، شاركت سفينة الدورية "شاهد نذير" والزورق الصاروخي "جوشان" والمدمرة "ديلامان"".

وخلال الدوريات المشتركة في الأجزاء الشمالية والوسطى من بحر قزوين، تمكن البحارة الروس والإيرانيون من حل مشاكل حماية الاتصالات البحرية الرئيسية والسيطرة على الشحن ومكافحة القرصنة.

كما أوضحت الخدمة الصحفية، أنه تم خلال 24 ساعة وضع عناصر المناورة المشتركة والدفاع والحماية لمفرزة من السفن الحربية أثناء العبور البحري مع نقل متسلسل للسيطرة من الجانب الروسي إلى ممثلي القوات البحرية الإيرانية والعكس.

وفي نهاية الدورية، أدت أطقم السفن الروسية والإيرانية طقوس الوداع في مسارين متقابلين، ثم عادت إلى قواعدها الأصلية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الدفاع الروسية عن بدء تدريبات بحرية لأربعة من أساطيلها بمشاركة أكثر من 300 سفينة وزورق وغواصة و20 ألف فرد.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الهدف الرئيسي من التدريبات هو التحقق من أداء هيئات القيادة والتحكم العسكرية للبحرية على جميع المستويات، وكذلك استعداد أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية لتنفيذ المهام الموكلة إليها".