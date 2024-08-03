مظاهرات حاشدة حول العالم تلبية لدعوة الشهيد هنية ونصرة لغزة

العالم - خاص بالعالم

نصرة لغزة ومقاومتها، وتنديدا بالجرائم الارهابية الاسرائيلية بحق المدنيين في غزة، التهبت شوارع العواصم والمدن العربية والعالمية، تلبية لدعوة الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، والذي كان دعا قبيل أيام من شهادته، إلى ضرورة المشاركة الفاعلة والحاشدة في العالم العربي والإسلامي اليوم الثالث من آب/ أغسطس، وديمومة كل أشكال التظاهرات والمسيرات حتى إجبار الاحتلال على وقف الإبادة في غزة.

من جبهة الاسناد جنوبا، من اليمن، خرجت العاصمة صنعاء عن بكرة أبيها في تظاهرة حاشدة، تحت شعار الثالث من أغسطس يوم الغضب العالمي لنصرة غزة والتضامن مع الأسرى، وشدد المشاركون على وقوف الشعب اليمني بكل ما يستطيع مع مظلومية الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه، والتضامن الكامل مع أسراه.

إلى أقصى الغرب العربي، حيث خرج آلاف المغاربة في مسيرة بالعاصمة الرباط، والدار البيضاء تنديدا باغتيال القائد هنية والعدوان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم تغب قضية التطبيع عن الشارع المغربي، الذي طالب بإنهاءه وقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

في الأردن، خرج الآلاف في العاصمة عمان، بعد دعوة حزب جبهة العمل الإسلامية، لتوحيد الجهود والفعاليات الشعبية والحزبية الوطنية لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني، حيث اكد أمين الجبهة بالوكالة وائل السقا أن يوم الثالث من أغسطس هو نداء فلسطيني دولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته.

غربيا ودوليا.. حضرت غزة بمظلوميتها، وخرج آلاف النشطاء في مدينة نيويورك في مظاهرات حاشدة أمام مقرات عدة وسائل إعلامية أميركية أبرزها 'نيويورك تايمز'، تنديداً بالتغطية المتحيزة التي تقوم بها لصالح رواية الاحتلال الإسرائيلي، متهمين هذه الوسائل بالتواطئ في الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وفي أوروبا أيضا، خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في عدة عواصم، ابرزها باريس ولندن، التي شهدت تظاهرة كبيرة تلبية لدعوة هنية ونصرة لغزة وقضيتها.