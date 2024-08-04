شاهد.. مخيمات اللاجئين في دمشق تتضامن مع غزة والاسرى الفلسطينيين

العالم - مراسلون

في توقيت واحد، نظمت مخيمات الفلسطينين في دمشق وريفها وقفات تضامنية مع اهلنا في غزة، ضد ما يتعرضون له من عدوان هجمي و مع الاسرى الفلسطينين في سجون الاختلال ورفضا للانتهاكات لكل المعايير القانونية و الانسانية.

وقال مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي في مخيم خان دنون، احمد حلاوة، ان " جئنا تلبية لنداء اهلنا في غزة في وقفة الدعم هذه والاسناد من مخيم خان دنون لنعلن رسالة انا معكم يا اهلنا ولن نترككم ويدنا معكم على الزناد حتى تحرير فلسطين".

فيما قال عضو الجبهة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علاء قاسم، ان "هذا الموضوع يخص كل احرار العالم وكل المجتمع الدولي يجب ان يقف وقفة حازمة لجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة الابادة الجماعية وسياسة الارض المحروقة ضد ابناء شعبنا خلال 10 شهور".

هنا من مخيم خان دنون، احد برز المخيمات الفلسطينين بريف دمشق و المعروف بمخيم الشهداء، ندد المشاركون بالعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية ببيروت، وبجريمة اغتيال الشهيدين القائدين اسماعيل هنية وفؤاد شكر، و توعدوا العدو الصهيوني برد مزلزل من كامل محور المقاومة على جرائمه.

واوضحت مسؤولة العمل النسوي في حركة الجهاد الاسلامي، امنة حلاوة، ان " يقتلون النساء والاطفال والشيوخ ونحن الان نقف وقفة عز وفخر ونحن نتمسك بحقنا حق الشعب الفلسطيني ولن نتنازل ابدا عن حقوقنا ونحن مع ابناء الشعب الفلسطيني والحرية للاسرى وباذن الله تعالى نحن عائدون لفلسطين".

ووجه مندوب جمعية الصداقة الفلسطينية الايرانية في مخيم خان دنون، قاسم حسين " رسالة حب وتقدير لاهلنا في الارض المحتلة غزة وكل فلسطين ونحن في مخيمات الشتات نقف جنبا الى جنب مع اهلنا في فلسطين من اجل دحر العدوان الاسرائيلي".

كل المخيمات الفلسطينينة في سورية تخرج اليوم في الذكرى الاولى للتضامن مع غزة والاسرى، والتي نادي لاجلها الشهيد القيادي اسماعيل هنية، لتعبر انها جزءٌ من المعركة التاريخية مع هذا العدو المجرم حتى تحرير فلسطين.