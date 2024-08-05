أبرز أحداث أولمبياد باريس 2024.. إنجازات ذهبية وأرقام قياسية

العالم - ألمبياد 2024

أحرز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أول ذهبية أولمبية في كرة المضرب بمسيرته الاحترافية بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس بمجموعتين دون مقابل في نهائي منافسات التنس على ملاعب رولان غاروس في أولمبياد باريس 2024، ليحرز اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.

أعاد العداء الأمريكي نواه لايلز سيطرة منتخب بلاده الولايات المتحدة على سباق 100 متر في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ عام 2004 عندما فاز بذهبية نسخة باريس. وأضاف لايلز اللقب الأولمبي إلى العالمي الذي توج به صيف العام الماضي في بودابست بعدما قطع المسافة في 9.79 ثانية، متفوقاً بالصورة النهائية وبفارق 0.005 ثانية فقط على الجامايكي كيشاين تومسون صاحب الفضية، فيما حل الأمريكي الآخر فريد كيرلي في المركز الثالث لينال البرونزية. ويبحث لايلز عن رباعية غير مسبوقة في باريس، حيث يريد أيضاً التتويج بسباقات 200 متر والتتابع 4 مرات 100 متر والتتابع 4 مرات 400 متر.

قاد نجم السباحة الصيني بان جانلي بلاده إلى إحراز ذهبية مشوقة في سباق التتابع 4 مرات 100 متر متنوعة في السباحة. وخطفت الصين الذهبية في آخر 20 متراً مسجلة 3 دقائق و27.46 ثانية، متفوقة على الولايات المتحدة وفرنسا المضيفة التي ضمت النجم الصاعد وحامل 4 ذهبيات ليون مارشان. وتألف المنتخب الصيني من بان جانلي الذي حطم الرقم العالمي في 100 متر حرة في طريقه إلى الذهبية، وكذلك تشين هايانغ، جيايو شو وجياجو سون، فيما ضم الفريق الأمريكي راين مورفي، نيك فينك، كايليب دريسل وهانتر أرمسترونغ.

توج الصيني جندونغ فان بذهبية الفردي في مسابقة كرة الطاولة بفوزه في النهائي على السويدي ترولز موريغارد. وتمكن فان من حسم نتيجة المباراة النهائية أمام منافسه السويدي بـ 4 مجموعات لواحدة، ليضيفها إلى ذهبية الفرق التي أحرزها قبل 3 أعوام في طوكيو حين نال أيضاً فضية الفردي. بينما نال الفرنسي فيليكس لوبران الميدالية البرونزية بتغلبه على البرازيلي هوغو كالديرانو. وفي رياضة البادمنتون، توج التايوانيان يانغ لي وتشي-لين وانغ بذهبية فئة زوجي الرجال بعد فوزهما في المباراة النهائية على الصينيين ويكينغ ليانغ وتشانغ وانغ بمجموعتين لواحدة، فيما نال الثنائي الماليزي آرون تشيا وووي ييك سوه الميدالية البرونزية.

أكمل الكوري الجنوبي كيم ووجين اكتساح بلاده لمنافسات القوس والنشاب في أولمبياد باريس بفوزه بالميدالية الذهبية في الفردي للرجال. وعززت كوريا الجنوبية مكانتها كأقوى دولة في رياضة القوس والنشاب بفوزها بالميدالية الذهبية الخامسة في باريس، بالإضافة إلى لقب فردي السيدات و3 ذهبيات للفرق في الرجال والسيدات والمختلط. وأحرز الأمريكي برادي إليسون الميدالية الفضية، في حين كانت البرونزية من نصيب الكوري الجنوبي الآخر لي ووسيوك. وتناوب كيم وإليسون الفوز في المجموعات الأربع الأولى ليحتكما إلى المجموعة الخامسة التي انتهت بالتعادل أيضا وخلال الشوط الفاصل سدد اللاعبان سهامهما في منتصف الهدف، لكن سهام كيم كانت أقرب للمركز ليفوز بالذهبية.

احتفظ الصيني يانغ ليو بذهبية مسابقة جهاز الحلق في الجمباز في أولمبياد باريس، رافعاً رصيده الأولمبي الإجمالي إلى 4 ميداليات. وجمع ابن الـ 29 عاماً 15.300 نقطة، وتقدم على مواطنه جينغيوان زو الذي نال الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى اليوناني إيليفثيريوس بيترونياس الذي نال الميدالية ذاتها قبل 3 أعوام في طوكيو. كما حصلت الصين ذهبيتها الأولى في الجمباز في هذه النسخة، فيما رفع ليو شخصياً رصيده الإجمالي إلى 4 ميداليات، بينها واحدة في باريس، وكانت فضية في المسابقة الكاملة للفرق التي نال برونزيتها في ألعاب ريو 2016.

احتفظت الألمانية جيسيكا فون بريدو-فيرندل بذهبية الترويض للفردي في الفروسية في الألعاب الأولمبية. وحصلت فون بريدو-فيرندل على درجة إجمالية قدرها 90.09% لتكرر النتيجة التي حققتها في أولمبياد طوكيو قبل 3 أعوام. وتقدمت فون بريدو-فيرندل على مواطنتها إيزايبل فيرت التي أحرزت عن 55 عاماً ميداليتها الأولمبية الرابعة عشرة، بينها 8 ذهبيات. وعلى غرار طوكيو قبل 3 أعوام، فازت فون بريدو-فيرندل أيضاً في باريس 2024 بذهبية الترويض للفرق بصحبة فيرت التي تقدمت الأحد على البريطانية تشارلوت فراي صاحبة المركز الثالث.



فاز الإيطالي إينيا باستيانيني، دراج دوكاتي، بسباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي، فيما استعاد الإسباني خورخي مارتين صدارة الترتيب العام. وتصدر بطل العالم الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا دراج دوكاتي السباق منذ البداية لكن مارتين الذي بدأ من الصف الثاني تجاوزه في اللفة الرابعة عشرة وسرعان ما لحق باستيانيني بالمتصدرين ثم تجاوز مارتين بعد مواطنه في اللفة التاسعة عشرة في طريقه إلى خط النهاية. ودخل مارتين دراج دوكاتي-براماك سباق حلبة سيلفرستون متأخراً بفارق 10 نقاط عن بانيايا، لكن حلوله ثانياً جعله يتجاوز الإيطالي ويعود إلى الصدارة حيث يتقدم حاليا بفارق 3 نقاط عن بانيايا.

أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه سائق تويوتا، وبطل العالم 8 مرات، لقب رالي فنلندا، الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات، مستغلاً حادثاً تعرض له زميله الفنلندي كالي روفانبيرا. وكان روفانبيرا حامل اللقب متقدماً بفارق أكثر من 45 ثانية قبل المرحلة ما قبل الأخيرة في طريقه إلى أن يصبح أول فنلندي يفوز بالرالي منذ 7 سنوات، لكنه اصطدم بصخرة، ما أدى إلى انقلاب سيارته وانتهاء حظوظه في الفوز. وتمكن أوجييه من تحقيق فوزه الـ 61 في بطولة العالم، فيما حل البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي ثانياً ليواصل صدارته للترتيب العام بفارق 27 نقطة أمام أوجييه الثاني.

قاد المهاجم الشاب باو فيكتور فريقه برشلونة للفوز على غريمه ريال مدريد بهدفين لهدف في الكلاسيكو الودي الإسباني لكرة القدم والذي أقيم في نيوجيرسي الأمريكية. ووسط حضور جماهيري تخطى 82 ألف متفرج، نجح فيكتور في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة، قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق بضربة رأسية، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني للكاتالونيين في الدقيقة 54، قبل أن يقلص النادي الملكي الفارق بهدف لنيكو باز قبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق. ويعد هذا رابع انتصار لبرشلونة على ريال مدريد، في رابع مواجهة ودية بينهما بالولايات المتحدة.

ختم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم تحضيراته لمباراة كأس الدرع الخيرية المقررة السبت المقبل أمام جاره يونايتد بتغلبه على مواطنه تشلسي بـ 4 أهداف لهدفين في مباراة ودية في كولومبوس الأمريكية. سجل النجم النروجي إرلينغ هالاند ثلاثية للسيتيزنس، وأضاف مواطنه الشاب أوسكار بوب هدفاً رابعاً لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فيما جاءت ثنائية تشلسي عبر رحيم ستيرلينغ ونوني مادويكي. وهذا الانتصار الأول لسيتي بعد خسارته 3 مباريات ودية متتالية في جولته ضمن الولايات المتحدة أمام سلتيك الاسكتلندي وميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني. في المقابل، سقط تشلسي للمرة الثانية في 4 مباريات بعد خسارته أمام سلتيك، وفوزه على كلوب أميركا المكسيكي.

في المقابل، مني مانشستر يونايتد المتوج بالكأس الإنجليزي بخسارة قاسية أمام مواطنه ليفربول بـ 3 أهداف دون مقابل. ومنح البرتغالي فابيو كارفاليو التقدم لليفربول في الدقيقة 10، ثم ضاعف كورتيس جونز تقدم الحمر بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يختتم اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس الثلاثية في الدقيقة 61. وهي الخسارة الثالثة ليونايتد في مبارياته الخمس التحضيرية حيث سقط أمام أرسنال وروزنبورغ النروجي، فيما تغلب على ريال بيتيس الإسباني ورينجرز الاسكتلندي. في المقابل واصل ليفربول تحضيراته الجيدة بتحقيقه انتصاره الثالث توالياً بعد فوزه على ريال بيتيس وآرسنال.

توج بشيكتاش بلقب كأس السوبر التركي لكرة القدم بعد فوز كاسح على غلطة سراي بـ 5 أهداف دون مقابل. وأنهى بشكتاش الشوط الأول متقدماً بهدف مبكر سجله الوافد الجديد الإيطالي شيرو إيموبيلي بعد مرور 21 ثانية فقط على صافرة البداية، قبل أن يمطر الفريق شباك منافسه بـ 4 أهداف، تناوب على تسجيلها النرويجي يوناس سفينسون وإيموبيلي، والبرتغالي رافا سيلفا، ومصطفى حكيموغلو على التوالي. وتوج بشكتاش بلقب كأس السوبر للمرة العاشرة في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجا بالكأس، فيما لا يزال غلطة سراي يملك الرقم القياسي وظل في صدارة الأندية الأكثر تتويجاً برصيد 17 لقباً، آخرها كان في الموسم الماضي.