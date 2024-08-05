اللون الاحمر مسيطر على بورصة تل أبيب بسبب ايران

العالم- فلسطين المحتلة

وانخفض مؤشر بورصة تل أبيب 35 وتل أبيب 125 بنسبة 3.1% صباح اليوم الاثنين، وتراجعت أسهم بنوك تل أبيب 2.2%، وعقارات تل أبيب 2.8%، وخسرت أسهم تل أبيب للتكنولوجيا 3.6%.

وتساهم التهديدات ضد الاحتلال رداً على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وتسجل التراجعات الحادة على خلفية الإغلاق الأحمر نهاية الأسبوع في وول ستريت، وسط مخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي يؤخر البنك المركزي خفضها، وبيانات التوظيف الضعيفة.