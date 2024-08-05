شاهد/ظهور ثلاث شموس دفعة واحدة يثير صدمة في الصين

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حيث ظهرت ثلاث شموس في وقت واحد بدلاً من الشمس المعتادة الواحدة، هذه الظاهرة التي قد تبدو للوهلة الأولى مستحيلة، ولكن لها تفسير علمي بسيط. فما التفسير العلمي لها؟

وهل يوجد بالفعل ثلاث شموس أم هناك تغيرات حدثت جعلتنا نرى ثلاث شموس في السماء. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معا على هذه الظاهرة وأسباب حدوثها.

ثلاث شموس دفعة واحدة توقظ سكان الصين على صدمة

استيقظ سكان بعض قرة مقاطعة سيشوان الصينية، على بقع ضوء شديده التوهج توقظ تبدو وكأنها شمسين إضافيتين في السماء. حيث وجد السكان أنفسهم محاطين بإشراق بثلاث شموس دفعة واحدة. ولكن السلطات طمأنة الأهالي، و أعلنت عن هذه الظاهرة قائلة إن هذه الظاهرة ليست سوى حدث نادر و مؤقت، حيث يستمر لبضع ساعات فقط، وأن هذه الظاهرة حدثت من قبل.

هذه الظاهرة تدعى الشمس الكاذبة المعروفة علميا باسم “البارهيلا”، وهذه الظاهرة عبارة عن وهم بصري يحدث في الغلاف الجوي بدرجات حرارة معينة، ويحدث هذا نتيجة الانكسار ضوء الشمس على البلورات الجليدية الموجودة في الغلاف الجوي، وتكون هذه الظاهرة عادة بألوان تظهر على نفس الارتفاع بأفق الشمس. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ليست شائعة، إلا أن سبق لها الحدوث من قبل في مناطق مختلفة، وتستمر لساعات فقط.

ظاهرة ثلاث شموس

ظاهرة ثلاث شموس أو ما يطلق عليها علميا “البارهيلا”، هي ظاهرة بصرية مثيرة للإهتمام، تحدث نتيجة تفاعل ضوء الشمس مع بلورات الثلج العائمة في الغلاف الجوي، فكيف تحدث هذه الظاهرة؟، عندما يكون الجو باردا جدا وتوجد نسبة عالية من الرطوبة في الهواء، فتشكل بالرولات ثلجية سداسية الشكل، هذه البلورات تعمل بمثابة مناشير صغيرة تعكس وتكسر ضوء الشمس، وعند انكسار الضوء ومرور الضوء عبر البلورات ينكسر الضوء إلى ألوان الطيف المختلفة تماما.

كما يحدث في قوس قزح، ولكن بدلا من أن ينتشر الضوء على شكل قوس قزح، فإنه ينعكس على جانبا الشمس الحقيقية، مما يخلق انطباعا بوجود شمسين إضافيتين، الشمس الإضافية تسمى شموس كاذبة أو البارهيلا، وهي ليست شموسا حقيقية بل هي مجرد انعكاس لضوء الشمس.

لماذا تبدو الشمس الكاذبة على جانبي الشمس الحقيقية؟

أن الشكل السداسي المنتظم لـ بلورات الثلج هو السبب الرئيسي في ظهور الشمس الكاذبة على جانبي الشمس الحقيقية، وعندما تسقط أشعة الشمس على البلورات بزاوية معينة، فإنها تنكسر بزاوية محددة، مما يؤدي إلى ظهور الشمس الجانبية في مواضع محددة بالنسبة للشمس الحقيقية، ومن هنا يذهب لنا ثلاث شموس في السماء، هناك بعض العوامل التي تؤثر على هذه الظاهرة منها:

يجب أن تكون درجة الحرارة منخفضة جدا لتكوين بلورات الثلج.

يجب أن تكون نسبة الرطوبة في الهواء عالية جدا لتكوين بلورات الثلج.

هذه الظاهرة تتكون عندما تكون الشمس منخفضة في السماء وتكون أكثر وضوحا.

تتكون هذه الظهيرة عند شكل وحجم وترتيب بلورات الثلج ومن هنا يؤثر على شدة وضوح الظاهرة.

هل هذه الظاهرة نادرة؟

هذه ظاهرة نادرة نسبيا لأنها تتطلب مجموعة محددة من الظروف الجوية التي لا تتوفر دائما، وهو تواجد بلورات ثلجية ذات الشكل السداسي المنتظم في الغلاف الجوي، وهذا الشكل المحدد هو الذي يسمح بانتصار الضوء بطريقة تخلق وهم الشموس الكاذبة، ويجب أن تسقط أشعة الشمس على بلورات الثلج بزاوية معينة حتى تنكسر الضوء بالشكل الصحيح، ويجب أيضا أن تكون درجة الحرارة منخفضة جدا والرطوبة عالية بما يكفي لتكوين هذه البلورات الثلجية والحفاظ عليها، وتكون الظاهرة أكثر وضوحا عندما تكون الشمس منخفضة في السماء.

العوامل التي تجعل هذه الظاهرة نادرة

تغير الظروف الجوية هو الذي يسمح بحدوث هذه الظاهرة بسرعة، مما يقلل من فرص رؤيتها، ويجب أن يكون هناك توزيع مناسب البلورات الثلجية في الغلاف الجوي حتى تظهر الظاهرة بشكل واضح، ويجب أن تكون الظروف مناسبة في الوقت المناسب في اليوم، وهذا ما يجعل هذه الظاهرة نادرة، فإن هذه ظاهرة تتطلب مجموعة من العوامل التي يجب أن تتجمع معا في الوقت المناسب والمكان المناسب، وهذا هو السبب في أنها نادرة نسبيا.