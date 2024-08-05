خطوة غير متوقعة.. رئيس وزراء بنغلادش تفر إلى الهند!!

العالم - خاص بالعالم

15 عاما من حكم رئيسة الوزراء في بنغلادش، الشيخة حسينة ،انتهت سريعا بفرارها ، بعد أكثر من شهر على تظاهرات أوقعت مئات القتلى، فيما يتصدر الجيش المشهد السياسي الجديد في البلا .



وغداة يوم سجل أكبر عدد من الضحايا مع مقتل نحو مئة شخص،سعت حسينة منذ أوائل تموز/يوليو لإخماد تظاهرات واسعة منددة بحكومتها..فرت حسينة على متن مروحية قادتها الى الهند في وقت كان يعلن فيه قائد الجيش الجنرال وقر الزمان أن الجيش سيشكل حكومة انتقالية.



وقال قائد الجيش في بنغلاديش الجنرال وقر الزمان: "البلد عانى كثيرا والاقتصاد تضرر وعدد كبير من الناس قتلوا، حان الوقت لوقف العنف . آمل بعد خطابي أن يتحسن الوضع.وجد خطط حاليا لطلب توجيهات من رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين بشأن تشكيل حكومة مؤقتة".



قائد الجيش اكد البدء في تحقيقات حيال عمليات القمع التي أشعلت الغضب ضد الحكومة ودعا الطلاب للحفاظ على الهدوء .



ودعمت قوات الأمن حكومة حسينة خلال فترة الاضطرابات التي بدأت الشهر الماضي احتجاجا على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لشرائح معينة قبل أن تتصاعد الدعوات المطالبة باستقالتها.

واندلعت مواجهات بين آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة وأنصارها، استخدموا فيها العصي والسكاكين بينما أطلقت قوات الأمن النار.ويعود سبب الاحتجاجات الطلابية إلى استئناف عمل نظام الحصص للقبول في الخدمة المدنية مما يعقد قدرة عدد كبير من خريجي الجامعات في الحصول على وظيفة في بلد يعجز عن توفير العمل لسكانه البالغ عددهم 170 مليون نسمة.