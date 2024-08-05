شاهد.. استشهاد وفاء جرار زوجة القيادي في حماس الأسير عبد الجبار جرار

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هذه زيتونةُ البلاد المتجذرة في فلسطين، هذه زيتونة جرار ابنة الشهيدة وفاء والأسير عبد الجبار..

وفاء الوفية لدماء الشهداء رفيقة أمهات الشهداء ووالدة المقاومين والشهداء والاسرى .. غاب صوتها اليوم عن الجنازة ولكن صوتَ زيتونتها عالٍ يهتف لها ولوالدها الأسير.

سبقت روحُ وفاء قدميها إلى الجنة، قبل شهرين، حينما أصيب خلال اعتقالها، زعم الاحتلال حينها بأن عبوة للمقاومين تفجرت في الية النمر التي كانت تقلها، ولكنها الشاهدة الوحيدة على ماجرى، غابت شهادتها.

غابت إذاً الشاهدة الوحيدة على ما جرى في ال21 من مايو الماضي خلال اعتقال السيدة جرار، ولكن ما يصدقه الفلسطينيون بأن الاحتلال نفذَّ بحق الشهيدة جريمة مركبة بهدف الانتقام من السيدة الجبارة التي تؤازر أمهات الشهداء وتطالب بالتحرير وتدعم المقاومين.

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