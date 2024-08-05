شهداء وجرحى بغارات للإحتلال على مناطق متفرقة من غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مسعفين، قولهم بنقل شهيد واصابة جريح جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال مراسل (وفا)، إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة تزامناً مع إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، نقل مسعفون أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال مجموعة مواطنين في شارع الأبراج بمنطقة تل الهوا، جنوب مدينة غزة، إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد شابان جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب، أمس الاثنين، أهالي وسط مدينة خان يونس و9 أحياء فيها، بإخلائها تمهيدا لشن عدوان عليها، رغم أن عدوانه الجوي لم يتوقف على هذه المناطق خلال الأيام الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,623 مواطنا، وإصابة 91,469 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.