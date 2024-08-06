ضيوف أولمبياد باريس يتعرضون للسرقة.. اخرهم مسؤولة جنوب السودان

العالم - اوروبا

وبحسب مجلة فرنسية "ولور اکتول Valeurs Actuelles"، إن الحادث وقع في أحد الفنادق بضاحية فيلجويف، مساء الأحد 4 أغسطس، بینما تركت نائبة الوزير حقيبتها على إحدى الطاولات في الفندق دون مراقبة .

وكانت الحقیبة تحتوي، بالإضافة إلى الأموال، على مجوهرات وهاتف محمول ووثائق شخصية خُصصت لدعم الوفد خلال أولمبياد 2024.

هذا وفي وقت لاحق عثر ضباط الشرطة على الحقيبة في بلدية ماسي بالقرب من باريس، ولكن دون أموال أو مجوهرات.

يذكر أن هذه ليست حالة السرقة الأولى في أولمبياد 2024، حيث تعرض لاعب كرة القدم البرازيلي السابق زيكو لسرقة حقيبة تقدر محتوياتها بـ500 ألف يورو. وكانت تحتوي على مبالغ مالية باليورو والدولار، بالإضافة إلى ساعة "رولكس" وأحجار كريمة.

كما تعرض راكبو الدراجات من سلوفاكيا للسرقة، حيث تمت سرقة العشرات من إطارات الدراجات وقطع الغيار والعديد من المفاتيح بمبلغ إجمالي قدره 2.3 ألف يورو.