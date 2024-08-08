الإحتلال يعتقل فلسطينيا بحاجز قرب رام الله رغم بتر قدمه!

العالم - خاص بالعالم

لم تشفع لعبد الرحمن قدمه المبتورة، من اعتقاله عبر حاجز للإحتلال بالقرب من مدينة رام الله.

وقال نور الدين منصور والد عبد الرحمن المعتقل عبر حاجز عسكري:"أصيب ولدي بإصابه بتاريخ 3/7/2023 وكان الاجتياح الإسرائيلي كبيرا في مخيم جنين، حيث خرج ولدي الساعة 6:00 صباحا ليذهب من اجل علاج وقدمه وتركيب طرف صناعي دائم لقدمه المبتورة، حيث ركب باصا أوقفه الإحتلال عند الحاجز واعتقله".

لساعاتٍ طويلة لم يتسجيب عبد الرحمن لمكالمات هاتفه، لتدرك بأن جيش الاحتلال قد اعتقله.

وقالت والدة المعتقل عبد الرحمن:"" قمت بالإتصال بولدي ولم يجب على احد من أهله، واصبحت قلقة عليه وفي الأخير علمت أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قد اعتقله".

873 حاجزاً عسكرياً بأشكال مختلفة يحيط بالضفة الغربية بعد السابع من اكتوبر.

فيما اعتقل الاحتلال مايقارب 10000 فلسطيني في المدة ذاتها، عبر الحواجز العسكرية أو من منازلهم.

وقال سياف ابو سيف المدير العام لهيئة شؤون الاسرى في جنين:""إن هذه الإعتقالات التي تتم بداخل الحواجز التي يقوم بها جيش الإحتلال الاسرائيلي قد زادت وثيرتها في كل المحافظات الضفة الغربية".

مصائدٌ للفلسطينيين، توصيف اهالي الضفة الغربية لهذه الحواجز التي تصطاد كل من لم تتمكن من الوصول اليه خلال الاقتحامات والمداهمات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...