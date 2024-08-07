شاهد/ 'مطار بن غوريون' فارغ تماماً..ما القصة؟

العالم- فلسطين المحتلة

يأتي ذلك بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها تجاه الكيان الاسرائيلي، وذلك بسبب انتظار الرد الايراني على اغتيال رئيس حركة حماس اسماعيل هنية قبل اسبوع في طهران، ورد حزب الله على اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر.

وأعلنت العديد من شركات الطيران العالمية عن إلغاء رحلاتها باتجاه "اسرائيل" تجنبا لاي ظروف طارئة في ظل عدم الاعلان عن موعد الهجوم الايراني.

وبينما يتزايد عدد الإسرائيليين العالقين في المطارات في الخارج، تطالب منظمات المستهلكين لدى الكيان الاسرائيلي هيئة المنافسة بالتحقيق في استغلال شركات الطيران الإسرائيلية الوضع لابتزاز العملاء ورفع أسعار الرحلات.

ومددت شركة إيتا الإيطالية للطيران تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثامن من آب "بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وأطقمها".

كذا مددت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون حتى الثاني عشر من الشهر، تشمل خطوة لوفتهانزا أيضًا الخطوط الجوية النمساوية.

وأعلنت شركة "ويز إير" الاثنين، أنها ستعلق رحلاتها إلى الكيان الإسرائيلي حتى يوم الجمعة على الأقل.

وتشير التقديرات التي نشرها موقع "كالكاليست" الإسرائيلي إلى أنه منذ بداية الحرب الحالية، أوقفت حوالي 25 شركة أجنبية عملياتها الجوية في "إسرائيل".

ويؤدي هذا الرقم إلى تعقيد الوضع السيئ بالفعل للطيران الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول، بحيث إنه من بين حوالي 120 شركة أجنبية كانت تعمل في الكيان الإسرائيلي في الصيف الماضي، استمرت حوالي 50 شركة فقط في الحفاظ على مسارات الطيران إلى "إسرائيل"، وأدت عمليات إلغاء الرحلات الجوية من الأسبوع الماضي إلى خفض عددها إلى 25-30 فقط.

وعلى خلفية التراجع الزاحف في عرض الرحلات الجوية من "إسرائيل" وإليها، ترتفع أسعار تذاكر الطيران، مما يضع شركات الطيران الإسرائيلية، التي تواصل عملياتها بشكل طبيعي، أمام انتقادات علنية حادة لاستغلالها الأزمة الأمنية لشن حرب على" إسرائيل"، وفرض ابتزاز في رفع الأسعار وجني الأرباح، بحسب "كالكاليست".

وشرح الموقع الإسرائيلي أن سلطات الطيران الإسرائيلية، دعت خلال اليومين الأخيرين، الإسرائيليين العالقين في الخارج دون رحلات عودة إلى شراء تذاكر إلى مطاري أثينا ولارنكا، حيث ستزيد شركات "العال" و"يسرائيل" و"أركيا" الإسرائيلية رحلاتها إليها خلال الفترة المقبلة.

وزعمت شركة العال أنها حددت أسعار رحلات موحدة لهاتين الوجهتين، بقيمة 228 دولارًا إلى لارنكا ذهابًا وإيابًا، و283 دولارًا ذهابًا وإيابًا من أثينا. مع ذلك، دعت هيئات المستهلكين لدى الاحتلال هيئة المنافسة ووزارة الاقتصاد إلى التحقق مما إذا كانت شركات الطيران الإسرائيلية تستغل موقعها في السوق للابتزاز في أسعار الرحلات الجوية في أعقاب التخفيض المستمر في عرض الرحلات الجوية.