هكذا تحولت 'توتي' في الخرطوم من جزيرة هادئة الى سجن كبير!

العالم - خاص بالعالم

وبعد أن أصبح البقاء مستحيلاً نجحت السيدة رؤى طارق في الخروج رفقة أطفالها بعد دفع فدية بمبالغ طائلة لقوات الدعم السريع التي تفرض قيوداً صارمة على حركة السكان الذين أنهكهم نقص الغذاء وانعدام المياه والكهرباء والأدوية.

وقالت طارق لمراسل قناة العالم في السودان: اول ما دخلت قوات الدعم السريع منعونا من الخروج نهائيا حتى وان كان هناك حالات مرضية او ولادة، بعدها قطعوا الكهرباء ولا يسمحون لأحد بالخروج لإصلاحها، وانقطعت المياه ايضا بسبب ذلك.

أكثر من 130 أسرة تمكنت من مغادرة الجزيرة بعد أشهر عديدة من الحصار قالوا إنهم تعرضوا خلاله لانتهاكات واسعة، ورغم أن رحلة خروجهم كانت محفوفة بالمخاطر، لكنها تبدو أقل بكثير من هول الحياة هناك.

بالضافة الى السودانيين، هناك أجانب من رعايا إحدى الكنائس في منطقة الشجرة بالخرطوم ظلوا محتجزين في مكانهم رفقة 25 شخصاً بينهم أطفال وراهبات، تعرضوا لقصف مدفعي عدة مرات، تم إجلاؤهم بواسطة الجيش السوداني وجهاز المخابرات العامة عبر عملية نوعية الى مدينة أم درمان.

ولا يزال الآلاف من السكان محاصرين وسط ظروف سيئة في عدة مناطق تخضع لسيطرة الدعم السريع التي تمنع خروجهم، أما الذين نجحوا في النزوح الى المدن الآمنة فقد تركوا كل شيء خلفهم بحثاً عن أمان مفقود في منازلهم.