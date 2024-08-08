فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش

العالم - فلسطين

وأسفرت أكثر من 10 أشهر من العدوان الصهيوني بدعم أمريكي، على غزة عن ما يزيد عن 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان ، إن "التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش بشأن تجويع وموت 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية".

والاثنين، قال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، ان موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا "قد يكون عادلا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع حسب تعبيره.

ويحاصر الاحتلال الصهيوني قطاع غزة للعام الـ18، وأجبر نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن تصريح سموتيرتش يمثل "اعترافا صريحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة وأنه صدر عن وزير متطرف إسرائيلي".

كما أنه "صدر دون أن تتم إدانته أو الخجل منه من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) وأعضائها"، وفق البيان.

وتابعت الخارجية: "هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدٍ سافر لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفاف مباشر بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

وقالت الخارجية في السلطة الفلسطينية إن "المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين".

كما دعت الخارجية الفلسطينية دول العالم إلى "إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها".

والأربعاء، أدان الاتحاد الأوروبي تصريح سموتريتش وشدد على أن "تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب"، فيما دعت فرنسا حكومة نتنياهو إلى إدانة التصريح، واصفة إياه بـ"غير المقبول بشدة".