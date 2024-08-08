مواقع التواصل تضج بفيديو الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.. ماذا في ردود الأفعال؟

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معتقل "سدي تيمان" الإسرائيلي سيئ السمعة يثير الجدل من جديد، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره الإعلام العبري لمشهد يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في المعتقل. وقد أثارت هذه المشاهد العديد من ردود الأفعال الدولية والداخلية.

وفي سياق ردود الأفعال دعت الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة في قضية التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات التصوير للاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني من قطاع غزة من قبل جنود إسرائيليين، وأشارت إلى الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في سجون الإحتلال. كما عبرت عن قلقها بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين.

من جهته أعربَ البيتُ الأبيض عن قلقهِ الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وتعذيب وسوءِ معاملة بحقِ الأسرى الفلسطينيين على يدِ عناصرِ جيشِ الاحتلال الإسرائيلي. مشددا على ضرورةِ أنْ يسودَ حكمُ القانون والإجراءاتُ القانونيةُ الواجبة.

وفي مؤتمر صحفي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، "لقد كنا واضحين مع اسرائيل انه يجب معاملة جميع المعتقلين بانسانية وكرامة وفقا للقانون الدولي يجب عليهم احترام حقوق الانسان للمعتقلين ويجب ضمان المسائلة عن اي انتهاكات او اساءات".

ورغم الانتقادات الشديد، رفضت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، اعتقال جنود متهمين بالاعتداء الجنسي، ووصفت ذلك بالعمل الإجرامي.

الوزيرة الاسرئيلية انتقدت مجرد تحقيق النيابة العامة العسكرية مع الجنود المجرمين دون توجيه اتهامات لهم، واعتبرت ان سلوك المدعية العامة العسكرية بهذه القضية يسبب ضررا إستراتيجيا لتل ابيب، داعية إلى تحقيق فوري ومعاقبة المسؤولين عن تسريب مواد التحقيق. كما طالب يمينيون إسرائيليون بينهم وزراء ونواب بإطلاق الجنود ووصفوهم بالأبطال.

مقطع الفيديو المسرب كشف عن جزء بسيط من عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية على المعتقلين من غزة والتي اودت بحياة العشرات منهم، فقد وثق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 'بتسيلم' في تقرير بعنوان اهلا بكم في جهنهم، شهادات أدلى بها خمسة وخمسن أسيرا فلسطينيا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد تعرضهم لأنواع تعذيب هي الأكثر بشاعة بحق الأسرى، وبشكل لا يمكن تصوّره.