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اعتقالات اثر اقتحام قوات الاحتلال طولكرم وبلدة فرعون

اعتقالات اثر اقتحام قوات الاحتلال طولكرم وبلدة فرعون
الجمعة ٠٩ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، طولكرم وبلدة فرعون جنوبا، واعتقلت مواطنين فلسطينيين.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلتها، باقتحام قوات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، ومحاصرة منزل بالقرب من مستشفى الاسراء (الزكاة)، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت القناصة في محيط المنزل المحاصر المملوك لعائلة شاب فلسطيني "تزعم تلك القوات أنه 'مطارد' و'مطلوب' لديها"، حيث اعتقلت الشاب مروان عبد الرحمن راشد عوض، شقيق "المطارد" للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما داهمت تلك القوات عمارة الفاتح في ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم واجرت عملية تفتيش في احد الشقق داخلها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت أن عملية الاقتحام تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر حطاب بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

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