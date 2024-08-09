خليل الدقران للعالم:الاحتلال يمنع وصول المستلزمات الطبية لقطاع غزة

العالم - خاص العالم

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الاقصى الطبيب خليل الدقران، في حوار خاص لقناة العالم، ان مع استمرار حرب الابادة على المواطنين في قطاع غزة قام جيش الاحتلال يوم امس بارتكاب عدة مجازر في جميع محافظات قطاع غزة، حيث وصل لمشافي القطاع اكثر من 5 شهداء و250 اصابة جلهم من النساء والاطفال وكبار السن حيث استهدف جيش الاحتلال مدارس تأوي النازحين بعدما ادعى انها مناطق امنة ويجب نزوح المواطنين اليها.

واشار الدقران الى ان الاحتلال يستهدف كل مكان في قطاع غزة وانه لا يوجد مكان امن في القطاع، كما يستهدف المواطنين، حيث كان يعلن جيش الاحتلال ان هناك منطقة امنة والحقيقة انه لا يوجد منطقة امنة في قطاع غزة، وشدد على ان جيش الاحتلال يقوم باستهداف المنظومة الصحية في جميع مستشفيات قطاع غزة ويدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة، حيث اخرج 25 مستشفى عن الخدمة الصحية من اصل 38، بالاضافة الى اخرجه 82 مركز صحي من اصل 90.

واضاف انه منذ اكثر من 90 يوم اغلق الاحتلال معبر رفح ومنع صول الادوية والمستلزمات الطبية الى مستشفيات قطاع غزة وحرم اكثر من 25 الف مريض ومصاب من العلاج بالخارج، كما يمنع وصول التطعيم اللازم للامراض والاوبئة المنتشرة.

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