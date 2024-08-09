يحيى السنوار.. الرقم الصعب في حسابات تل أبيب

العالم - نقطة تواصل

قبل ان يكتمل عدد ايام الاسبوع الاول على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية علا اسم جديد، لا يكن اي مشاعر ود للكيان الصهيوني ولا تنظر له دوائر الامن والسياسة والعسكر ولا حتى المستوطنون بارتياح، بل هو المنصف اسرائيليا بالرجل الاخطر عليهم في المنطقة، هو الرقم الصعب المطلوب الاول عند الصهاينة مهندس طوفان الاقصى.

هو يحيى السنوار القائد في المقاومة الفلسطينية حماس العارف بالكيان وهو ايضا العارف به يتولى رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس من قلب الميدان في توقيت دقيق ليقلب الصورة راسا على عقب ويجعل لسان حال الصهاينة يا فرحة ما تمت لم نهنئ بعد باغتيال القائد هنية، اليوم يعيشون الصدمة يضربون اخماسا لاسداس لم يهنئوا بعد بجريمة اغتيالهم للقائد هنية يجيشون الاجهزة الاستخبارية والمال والعتاد ويطلبون الاسناد والدعم الدولي من شراكاءهم في جرائم الابادة الجماعية للقضاء على السنوار.

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