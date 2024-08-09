خلاف حاد وخناقة بين رئيس أركان جيش الاحتلال وبن غفير!

العالم - الاحتلال

الخلاف نشب رغم أن الاجتماع مخصص لذلك إلا أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تجاهل كل ذلك وطرح أسئلة حول اقتحام المقرات والمحاكم العسكرية على خلفية اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين في السجون.

ومع عرض رئيس الأركان الإسرائيلي، هذا الموضوع، تفاجأ الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف جالانت، ووزير الأمن القومى المتطرف بن غفير، وحاول الأخير مقاطعة كلام رئيس الأركان والرد عليه، لكن نتنياهو أوقفه: "الآن لن تتحدث، هذا ليس وقتك للحديث سوف تتحدث عندما يأتي دورك، ليرد بن غفير قائلا: "لقد أغلقت فمي"، فيما قال رئيس "عوتسما يهوديت": "لن تسكتوني".

وتدخلت الوزيرة جيلا غمالائيل، وهي ليست عضوا في الحكومة ولكنها حاضرة في المناقشات لكن أحد الوزراء قال لها: "اصمتي الآن"، ووبخها بن غفير قائلا: "أنت تشاهدين على الإطلاق"، وتجاهل " هليفي" كل التعليقات ومضى يتحدث عن قضية اقتحام المقرات العسكرية.

ويعيش كيان الاحتلال حالة من الارتباك والقلق، وسط انتظار هجوم من قبل حزب الله والقوات الإيرانية، ردا على اغتيال القائد في الحزب، فؤاد شكر بقصف من مسيرة على العاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك اغتيال القائد السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أثناء تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع الماضي.