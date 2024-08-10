إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد

وأدان الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات، استهداف وقتل الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله “كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء”.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة العمل الصحفي في العالم بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت في وقت سابق اليوم، إن “إقدام جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم على قتل الصحفيَّين الفلسطينيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عددٍ من أفراد عائلتيها، في غارتين على مدينة خانيونس؛ هو جريمة جديدة تضاف للسلسلة الطويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و699 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

حماس: قتل الاحتلال للصحفيين يهدف إلى إخماد الأصوات الحرة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، إن “إقدام جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم على قتل الصحفيَّين الفلسطينيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عددٍ من أفراد عائلتيها، في غارتين على مدينة خانيونس؛ هو جريمة جديدة تضاف للسلسلة الطويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين”.

وأضافت الحركة في بيان، أن “الاحتلال يهدف بذلك إلى إخماد صوت الصحافة الحرة وثنيها عن أداء واجبها المهني والإنساني في تغطية جريمة الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتابعت: “لقد ارتقى بنيران الاحتلال الفاشي خلال هذه الحرب المسعورة على المدنيين العزل في القطاع، نحو مائة وستة وستين صحفياً قبل جريمة اليوم باستهداف الشهيدين الصحفيين معمر والسوسي، وحَرِيٌّ بالمؤسسات والشخصيات الإعلامية والصحفية، إدانة هذه الجرائم والعمل على فضحها، والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وحمل رسالتهم التي يحاول الاحتلال الإرهابي قتلها ومنع وصولها للعالم”.

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، “بالتحرك الفاعل لإلزام الاحتلال المجرم بوقف استهدافه المتعمد للصحفيين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة قادته الفاشيين على جرائمهم المتواصلة ضد الإنسانية”.