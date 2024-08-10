السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين

وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفذت الفعاليات الاجتماعية والشعبية في مدينة الحسكة مساء الجمعة وقفة احتجاجية رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي والتي تمنع دخول المواد الغذائية والمياه والطحين لليوم الثالث على التوالي.

العالم - سوريا

ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت وسط مدينة الحسكة لافتات حملت عبارات الرفض والاستنكار لممارسات وانتهاكات قسد التي تتعمد تجويع وتعطيش الأهالي خدمة لأجندات مشغلها الأمريكي.

واعتبرت جازية طعيمة من المشاركين في الوقفة انتهاكات قسد جريمة إنسانية بحق آلاف المدنيين.. و يجب وقفها لكونها تخدم بالنهاية المحتلين الأمريكي والتركي والأطراف التي من شأنها استمرار حالة عدم الاستقرار.

وقال تركي الخيرو من أبناء مدينة رأس العين: إن “ما تقوم به ميليشيات قسد الانفصالية جريمة إنسانية تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها المحتل التركي بحق أبناء المحافظة وقطعه لمياه الشرب.. واليوم تقوم ميليشيات قسد بمنع الطعام والمياه وكل سبل الحياة عن أبناء الحسكة من دون مبرر”.

ودعا المواطن محمد العلي إلى تدخل “كل الأطراف لإنقاذ أبناء مدينة الحسكة من العطش، فالمحافظة تعاني أساساً بفعل ممارسات وانتهاكات المحتلين التركي والأمريكي، واليوم ميليشيات قسد تمارس الأساليب نفسها وتتبع الخطوات ذاتها لتعطيش وتجويع الأهالي”.

وقالت البتول عليوي: إن “رسائل أبناء الحسكة واضحة.. لابد من إيجاد حل لاستمرار انتهاكات ميليشيات قسد الانفصالية بحق المدنيين”.

وتواصل ميليشيات قسد الانفصالية لليوم الثالث على التوالي قطع المياه والطحين والمواد الغذائية وسط فقدان العديد من السلع في المحال التجارية وانقطاع تام لمياه الشرب مع استمرار منع دخول صهاريج المياه إلى مركز المدينة.

روابط ذات صلة

الى ماذا تهدف "قسد" من محاصرة المدنيين في الشمال السوري؟

مخططات أميركية للاطلاق آلاف الدواعش من "الهول" لزعزعة استقرار العراق

قسد تطلق سراح متزعمين دواعش من الهول بعضهم عراقيون محكومون بالإعدام

أهالي حسكة يواجهون كارثة صحية بعد قطع تركيا مياه الشرب