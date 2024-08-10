مجزرة حي الدرج.. كيف ارتكب الاحتلال أعنف مذبحة في شمال غزة؟

العالم – مراسلون

وأفاد مراسل العالم في غزة أن طيران الاحتلال استهدف المدرسة بثلاث صواريخ يزن كل واحد منها أكثر من ألفي كيلوغرام من المتفجرات.

وأشار أن المدرسة كانت صغيرة وكانت تؤوي العشرات بل المئات من النازحين وكان عدد كبير من الرجال يؤدون صلاة الفجر.

وتابع نقلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء اقترب من التسعين كما أصيب عدد كبير من النازحين بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وفي ظل خروج مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة وغياب المعدات الطبية أوضح مراسل العالم أن غزة وحيدة في معركتها وتزيد البلة قلة المستلزمات الطبية التي يمنع وصولها الاحتلال الى شمال قطاع غزة منذ بداية العدوان ويؤدي ذلك الى ارتفاع عدد الشهداء في كثير من الاحيان حيث واجهت الكوادر الطبية عوائق كثيرة منها نقص المستلزمات الطبية لعلاج الجرحى ونقص الأكفان للشهداء.

وأشار مراسل العالم أن ما يهدد حياة الجرحى والمدنيين الأحياء هو الحصار المفروض منذ 7 أشهر والذي ألقي بظلاله على المنظومة الصحية المتهالكة في مدينة غزة وشمال القطاع.