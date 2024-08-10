شاهد/القائد يحيى السنوار في صنعاء

العالم- اليمن

وخرجت بالعاصمة صنعاء، عصر امس الجمعة، مسيرة مليونية جديدة تحت شعار (معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر)، في طوفان بشري أسبوعي متجدد نصرة للشعب الفلسطيني، ودعما للمقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس وقائدها المجاهد الكبير يحيى السنوار.

القائد يحيى السنوار في صنعاءوشددوا على أن إسناد الشعب اليمني للشعب الفلسطيني مستمر دون كلل ولا ملل ولن يضعف أبدا، مرددين هتافات منهات منها (سيضل الإسناد اليومي.. أما الدر فأمر وحتمي)، (فل تسمع كل الدنيا.. لا لن نترك الأقصى)، (نحن من لله الأنصار.. نمضي في نفس المسار)، (نحمن لله الأنصار.. نمضي في نفس المسار)، (يا غــزّة واحنا مَعَكـُم.. أنتم لستم وحدكم)، (فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضناك) (لبيناك لبيناك.. واحنا سلاحك في يمناك)،(فوضناك أبى جبريل.. أقصف دمر تل أبيب)، (يا غزه يا فلسطين معكم كل اليمنيين).

وبعثوا بالسلام والتحيا للمقاومة وقادتها بهتافات منها (ألف سلام من الأنصار.. للقائد السنوار)، (ألف سلام من الأنصار.. لحماس وليحيى السنوار)،(كتائب عزالقسام.. ترفع رايات الإسلام)، (وسرايا القدس الأبطال.. ستهزم حلف الأنذال).

وبصوت واحد صدحوا بهتاف (أمضي يا يحيى السنوار.. قدما قدما يا سنوار)، (معك المنتقم الجبار.. قدما قدما يا سنوار)، (ارفع راسك يا سنوار.. قدما قدما يا سنوار )، (ابشر بحفيد الكرار.. قدما قدما يا سنوار)، (وبجنبك شعب الأنصار.. قدما قدما يا سنوار)، (تحية شعب الأنصار.. قدما قدما يا سنوار).

ونددوا بمواقف بعض الأنظمة العربية المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر، داعين الشعوب العبرية والإسلامية للتحرك وإسناد ونصرة غزة.

وهتفوا بعبارات منها (بعض الأنظمة العربية.. درع يحمي الصهيونية)، (الجهاد الجهاد.. حي حي على الجهاد)، (الجهاد الجهاد كل الشعب على استعداد)، (أمتنا يا أمتنا.. الأقصى في ذمتنا)، (يا عرب يا عرب.. أين النخوة أين الغضب)، (يا عرب يا مسلمين.. أين النخوة أين الدين).

كما توعدوا العدو بالرد على استهداف خزانات الوقود في الحديدة، وعلى جرائمه باغتيال قادة المقاومة إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وهتفوا بعبارة (الرد هو الرد الأكبر.. وسيأتي من كل المحور)، (أصرخ في كل الساحات.. موقفنا عزة وثبات)، (أصرخ في وجه الظالم.. الرد اليمني قادم).