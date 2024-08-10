الشيخ الخزعلي: مجازر الصهاينة دليل دامغ على الإجرام والغطرسة

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على موقع "أكس": إن "المجازر المُروعة التي يرتكبها أعداء الإنسانية "الصهاينة" في غزّة العز والصمود، ما هي إلّا دليل دامغ على الإجرام والغطرسة والعنجهية، التي تجسدت بأبشع صورها في هؤلاء الشرذمة الممقوتة، التي استحلت ما حرمه الله تعالى، وحرمته القوانين والأعراف الدولية أيضاً".

وأضاف أن "الجريمة التي قامت بها آلة القتل الصهيونية، فجر هذا اليوم في مدرسة التابعين في فلسطين الحبيبة، تقع ضمن سلسلة المجازر المستمرة، التي كشفت للعالم أجمع، الوجه الحقيقيّ القبيح لهذا الكيان المسخ".

ودعا الشيخ الخزعلي، جميع الأحرار والمقاومين في العالم، إلى "التصدي والوقوف بحزم، للضغط على هذا الكيان الغاشم، من أجل وقف حربه وإجرامه بحق الشعب الفلسطينيّ، وكذلك ندعو كل الدول والمنظمات والجمعيات الدولية، لأخذ دورها الذي كتبته على نفسها، بحفظ الحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطينيّ، مثله مثل أي شعب من شعوب العالم الأُخرى".