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إصابة جنود أميركيين في هجوم بمسيرة على قاعدة بسوريا

إصابة جنود أميركيين في هجوم بمسيرة على قاعدة بسوريا
الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إصابة جنود أميركيين وآخرين من التحالف بجروح طفيفة، في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

العالم_سوریا

وقال المسؤول للجزيرة إنه لم يصب أي جندي أميركي بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع أول أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج لعدد من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.

وأضاف أن الهجوم تسبب في أضرار في مرافق للقوات الأميركية وقوات التحالف، وأوضح أنه يجري تقييم الأضرار.

كما قال المسؤول الأميركي إن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ساهمت في الحد من تأثير الهجوم.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال أسبوع، إذ أصيب 7 عسكريين أميركيين بجروح الاثنين الماضي عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

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