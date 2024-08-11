مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الأغوار بالضفة

العالم - الاحتلال

وأعلنت وسائل اعلام عبرية، عن مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح متوسطة، جراء عملية إطلاق نار تجاه مركبة عند مفترق “ماحولا” في غور الأردن على شارع رقم 90".

كما أكدت نجمة داود الحمراء، مقتل المصاب بجراح حرجة في إطلاق النار في الأغوار.

وأشارت صفحة "دورون كادوش" العبرية إلى انسحاب سيارة منفذين إطلاق النار من المكان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يجري عملية مطاردة لهم.

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية: إن المقاومين نفذوا عملية إطلاق النار في موقعين قرب طوباس، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح متوسطة.

وأقدم جيش الاحتلال على إغلاق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة طوباس ومكان عملية إطلاق النار، إضافة إلى أنه دفع بتعزيزات الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية لموقع عملية إطلاق النار.