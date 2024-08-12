موسكو تعلن ايقاف التقدم الأوكراني في كورسك

العالم - الأزمة الأوكرانية

الجيش الروسي اكد أنّه أفشل محاولات اختراق نفذتها قوات كييف قرب بلدات تبعد مسافة تتراوح بين خمسة وعشرين الی ثلاثين كيلومترا عن الحدود.

واستخدم الجيش لوقف هذا التقدم، الضربات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية، إضافة إلى الدفع بقوات احتياطية منتشرة في منطقة خاركيف الأوكرانية. وأكد الجيش استهداف القوات الأوكرانية، قرب بلدات عدة.

وزارة الدفاع الروسية من جانبها اكدت اسقاط مسيرات اوكرانية لاستهداف كورسك وإفشال محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلوفسكي الواقعة إلى الشرق، رداً علی عملية التوغل في كييف التي كانت ترمي الى تشتيت قوات موسكو، وزعزعة الوضع في روسيا، بحسب كييف.

معارك وصلت الى محطة زاباروجيا النووية في جنوب شرق اوكرانيا، حيث اندلع حريق في المنطقة الشمالية للمحطة بعد عدة انفجارات. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنها، لكن الطرفين والوكالة الدولية للطاقة الذرية أشاروا إلى عدم وجود خطر تسرب لإشعاعات نووية.

ويرجح المحللون أن تكون كييف أطلقت الهجوم علی كورسك في مسعى لتخفيف الضغط عن قواتها في أجزاء أخرى من خط الجبهة، رغم ان تأثيرها كان محدوداً حتى الآن على القتال في شرق أوكرانيا. خاصة مع ان المعارك انتقلت الى داخل كييف، حيث قال الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية استخدمت، على الأرجح، صاروخا كورياً شمالياً، في هجومها على منطقة كييف.