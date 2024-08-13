طالبان تعلن مقتل 3 مدنيين باشتباك على حدود 'افغانستان - باكستان'

العالم - باكستان

وحدث تبادل لإطلاق النار الاثنين قرب معبر تورخام الحدودي في ولاية ننغرهار الأفغانية، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بإثارة الاشتباك.

وتتبادل القوات الباكستانية والأفغانية على نحو متكرر، إطلاق النار، وغالباً ما ينجم ذلك عن خلافات حول البناء بالقرب من خط ديروند؛ وهو خط حدودي يبلغ طوله 2400 كيلومتر رسمه البريطانيون في عام 1896.وترفض كابل الاعتراف به.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني، في منشور على منصة «إكس» صباح الثلاثاء: «استهدفت القوات الباكستانية منازل مدنيين وقتلت امرأة وطفلَين».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية عناية الله خوارزمي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الباكستانيون هم الذين بدأوا بإطلاق النار» قرب معبر تورخام الحدودي.