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تشاهدون في برنامج"ضيف وحوار ":

لقاء حصري لقناة العالم مع"إقبال محمد"النائب في البرلمان البريطاني

الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد"إقبال محمد" النائب في البرلمان البريطاني، بأن سماح الدول لـ"إسرائيل"ومنحها الحصانة الكاملة للقيام بكل ما تفعله، يسهم في إيجاد خطر لهذه الدول، كما أنه يتسبب في خلق أجواء لبيئة غير آمنة لبريطانيا وأوروبا وأمريكا.

العالم خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، الذي سيعرض مساء اليوم على شاشة العالم، لفت"محمد"إلى أن ما حدث في السنوات الـ75 الماضية، وخاصة الآن وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، هو أمر محزن ومأساوي، ولا سابقه له من ممارسه العنف والوحشية وعدد القتلى وعدد الأبرياء الذين سقطوا جراء ذلك.

وأضاف محمد أن الخطوة الأولى في أي تحرك قادم يجب ان تكون منع "إسرائيل" من قتل الأبرياء، منوها بأن إزدواجية المعايير التي يشهدها سكان بريطانيا وسكان أوروبا، اصبحت اليوم غير مقبولة ليست من قبل المسلمين فحسب، بل ومن قبل كل إنسان لديه شعور بالعدالة والرحمة.

تشاهدونه في الأوقات التالية:

- الأربعاء 14/8/2024

الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 20:30 GMT

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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