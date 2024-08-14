'بن سلمان' يكشف لنواب امريكيين عن خطر تعرضه للاغتيال

العالم - السعودية

ووفقاً لـ"بوليتيكو" ذكر ابن سلمان لأعضاء الكونغرس أنه يعرض حياته للخطر في متابعته صفقة كبيرة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تتضمن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، في مناسبة واحدة على الأقل، استحضر ابن سلمان أنور السادات، الزعيم المصري الذي قُتل بعد إبرام اتفاق تطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وسأل عما فعلته الولايات المتحدة لحماية السادات، وفقاً لـ "بوليتيكو".

وأثناء مناقشته التهديدات التي يواجهها، شرح ضرورة أن تتضمن مفاوضات صفقة غزة مسارًا حقيقيًا لإقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد أن أدت الحرب في غزة إلى زيادة الغضب العربي تجاه الكيان الاسرائيلي.

واعتبر دينيس روس، المفاوض المخضرم في الشرق الأوسط والذي عمل مع العديد من الرؤساء الأميركيين، في حديث مع "بوليتيكو" أن تصريح بن سلمان لأعضاء الكونغرس هو طريقة أخرى للقول: "تضمين شرط إقامة دولة فلسطينية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأشار أحد كبار المسؤولين السعوديين أن بن سلمان يعتقد أنه بدون حل القضية الفلسطينية، فإن بلاده لن تستفيد في النهاية من الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية المفترضة للصفقة الشاملة.

وأضاف لـ "بوليتيكو": “لن يكون لدينا أمن واستقرار إقليمي دون معالجة القضية الفلسطينية".