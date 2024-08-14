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شاهد/ اطفال أفارقة يروجون للمرشحين بالانتخابات الأردنية!

الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

بثت الحملات الانتخابية في الأردن حملات دعائية انتخابية استعانت بأطفال أفارقة فيما استعان آخرون بمعركة طوفان الأقصى وغزة.

العالم- الاردن

وبث حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض في الأردن بعض أشرطة الفيديو التي تتضمن الدعاية بطريقة مبتكرة لحملته الانتخابية.

وتضمنت أبرز الفيديوهات في الدعاية الانتخابية فيلما قصيرا عن معركة طوفان الأقصى وصمود أهل غزة بعنوان "يا ابن غزة".

وتظهر منتجات حملة الإسلاميين الدعائية الانتخابية شعارهم الجديد "بالإسلام نحمي الوطن ونبني الأمة".

هذا ونشرت حملة قائمة محلية بإحدى المحافظات في الأردن فيديو ترويجيا للكتلة الانتخابية يظهر أطفالا أفارقة يروجون للمرشحين.

والحملة لجأت لتقديم دعاية انتخابية جديدة من نوعها من خلال رقصات أطفال أفارقة يتمايلون ويهتفون باسم القائمة.

وتجري الانتخابات في الأردن يوم 10 سبتمبر المقبل ويشارك الإسلاميون بقوائم حزبية عامة وأخرى محلية فرعية.

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