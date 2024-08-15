شاهد.. حماس تغيب عن محادثات الدوحة وتؤكد تمسكها بشروطها

العالم _ خاص بالعالم

جولة يشارك فيها الوسطاء القطريون والمصريون والاميركيون بحضور وفد كيان الاحتلال الذي يقوده رئيس الموساد ديفيد برنياع لكن تغيب عنها حركة حماس التي اعلنت أنها غير معنية بالمشاركة في مفاوضات جديدة مشددة على ان الاتفاق الذي اعلنه الرئيس الاميركي جو بايدن سابقا هو الوحيد الصالح للتفاوض عليه.

وقال حمدان في مقابلة يوم امس: الحركة تتوقع أن يرد الوسطاء بما يفيد بأن "إسرائيل" قبلت المقترحات المقدمة مسبقا، واللقاء يجب أن يكون لتحديد آليات التنفيذ لا التفاوض.. وإلا فإن حماس لا تجد سببا للمشاركة.

ووفق حمدان فإن أن الحركة لا تعتقد بأن واشنطن قادرة أو راغبة في ممارسة الضغط على تل ابيب لإبرام صفقة. لكن يبدو ان الجولة الجديدة تختلف عن سابقاتها اذ تبذل الادارة الاميركية جهودا حثيثة للتوصل الى نتيجة في هذا الملف عل ذلك يؤثر على قرار ايران وحزب الله بالرد على الاغتيالات الاسرائيلية في طهران وبيروت.

وفي هذا السياق حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كل الأطراف في المنطقة على عدم تقويض المحادثات كما اجرى اتصالا اخرى مع نظيره المصري في هذا الخصوص وفق الخارجية الاميركية.

وعلى المقلب الاسرائيلي يبدو ان نتنياهو وسع بشكل طفيف الصلاحيات الممنوحة للوفد المفاوض لكنه ما زال متمسكا بشرطين يتعلق الاول بالبقاء في محور فيلادلفيا والثاني تفتيش النازحين العائدين لشمال قطاع غزة حسبما افادت هيئة البث العبرية.

وقبل المفاوضات حذر مسؤولون أمنيون نتنياهو من أن الكيان الاسرائيلي يتواجد على مفترق طرق بين صفقة تبادل أو الذهاب إلى حرب إقليمية مقابل حزب الله وربما مقابل إيران وهذا ما يجب أخذه في الحسبان وفق ما قالت القناة الثالثة عشرة العبرية معتبرة أن هذا الامر لربّما هو سبب التقارير التي تتحدث عن ليونة نتنياهو.