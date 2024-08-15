إنتخابات التجديد النصفي للبرلمان تقام في حزيران العام المقبل

العالم – إيران

وقال إسلامي إنه وفقا لقرار من مجلس الشورى الإسلامي، فإن فترة المجالس الإسلامية البلدية والقروية هي 3 سنوات، وإن كانت دائرة انتخابية لا تملك نائبا، فجيب أن تقام انتخابات عامة أو انتخابات نصفية.

وأشار إلى أنه نظرا إلى أن مسعود بزشكيان، كان نائبا لمدينة تبريز في مجلس الشورى الإسلامي وانتخب رئيسا للبلاد، لذلك فقد تم إبلاغ تبريز ولجنة الانتخابات بمحافظة آذربيجان الشرقية للاستعداد لإجراء الانتخابات النصفية.

وتابع أن المادة 32 من قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي تنص على أن المرشح للانتخابات النصفية البرلمانية، يجب أن يستقيل من منصبه قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات وتُقبل استقالته.